Підтримка супутникового зв'язку на смартфонах Apple з'явилася ще в iPhone 14, але доступна лише в деяких країнах.

Компанія Samsung слідом за Apple та Huawei готується до впровадження двосторонньої супутникової комунікаційної системи у свою майбутню лінійку Galaxy S24.

Згідно з останньою інформацією, виробник вже все протестував і "провів технічну підготовку для забезпечення зв'язку з використанням супутників". Однак поки незрозуміло, чи всі моделі отримають цю функцію або тільки найдорожчий Galaxy S24 Ultra.

Як відомо, Samsung анонсувала технологію двостороннього супутникового зв'язку ще на початку 2023 року, проте поки не реалізувала її в жодному своєму мобільному гаджеті.

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Якщо для корейського гіганта ця "фішка" буде новою, то для індустрії – ні. Підтримка супутникового зв'язку з'явилася ще в iPhone 14, а в поточному році вона реалізована в iPhone 15. Huawei теж впровадила цю фічу, але пішла далі: її флагмани Mate 60 дозволяють не тільки обмінюватися SMS, але і дзвонити з використанням супутникового зв'язку.

Однак якщо супутниковий зв'язок в iPhone працює лише в декількох країнах, то у випадку з Huawei він й зовсім ексклюзив для Китаю. Якщо Samsung розгорне його масово, Galaxy S24 обіцяють бути найцікавішими новинками 2024-го.

Що ще відомо про Galaxy S24

Схоже, Samsung збирається реалізувати в новій флагманській лінійці всі найостанніші тренди і нововведення. Як мінімум, ми вже чули про титанову рамку, супервузку рамку і рекордні 2 ГБ пам'яті.

Також Galaxy S24 будуть "найрозумнішими" смартфонами на ринку. У Samsung роблять велику ставку на штучний інтелект та функціонал ChatGPT і Google Bard. Наприклад, користувачі зможуть створювати зображення за текстовим описом.

Раніше стали відомі всі ключові характеристики топового Galaxy S24 Ultra. Якщо інформація правдива, то користувачів чекає куди більше нововведень, ніж при переході з S22 Ultra на S23 Ultra. Презентація очікується на початку 2024 року, в січні або лютому.

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