Очікується, що першим камеру з рекордною роздільною здатністю отримає Galaxy S25 Ultra.

Не встигнувши як належить з'явитися в смартфонах, 200-мегапіксельний сенсор для камер від Samsung вже встиг застаріти. Стало відомо про плани корейського виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп.

Точніше, їх буде три:

GN6 з роздільною здатністю 50 Мп (розмір пікселя 1,6 мкм);

HP7 з роздільною здатністю 200 Мп (розмір пікселя 0,6 мкм);

HU1 з роздільною здатністю 440 Мп (розмір пікселя для цього сенсора не уточнюється).

Згідно зі свіжими даними, масове виробництва зазначених датчиків почнеться ближче до кінця 2024 року, тобто у флагманах Galaxy S 2024 року їх чекати не варто. А ось умовний Galaxy S25 Ultra цілком може отримати той самий 440-мегапіксельний датчик.

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Нагадаємо, актуальний Galaxy S23 Ultra обладнано блоком з чотирма модулями на 200+10+10+12 мегапікселів з лазерним автофокусом і оптичною стабілізацією у головного сенсора. Це один з найкращих камерофонів, доступних сьогодні на ринку.

Раніше УНІАН розповідав, що після гонитви за мегапікселями на ринку смартфонів почалася гонитва гігабайтів: багато хто з виробників почали випускати девайси з рекордними 24 ГБ оперативної пам'яті. Серед них – OnePlus, realme, OPPO та Red Magic.

Як зазначається, великий обсяг оперативної пам'яті (ОЗУ) дозволяє запускати і швидко перемикатися між безліччю додатків, забезпечуючи плавність і тактильність роботи пристрою.

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