Redmi K30 Ultra та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi оновила список EOS (End of Support), в який потрапляють пристрої, які більше не будуть отримувати ніякі оновлення – ні інтерфейсу MIUI, ні Android, ні безпеки. Цього разу китайська фірма відправила відпочивати смартфони Redmi і Poco, які вийшли в 2020 році.

До нового списку увійшло кілька популярних смартфонів, які ще можуть бути на руках у користувачів. Зокрема, серед них, Redmi 9 Prime, Redmi 9c NFC, Poco M2 Pro, а також флагманський Redmi K30 Ultra.

Важливо розуміти, що моделі, які потрапили до списку, працювати не перестануть, але стануть більш уразливі до хакерських атак та інших софтверних неприємностей через відсутність патчів безпеки. Тобто з цього моменту користуватися ними небезпечно – юзайте гаджети на свій страх і ризик.

Відео дня

Раніше цього місяця Xiaomi також визнала застарілим Redmi Note 9 і Redmi 9 – "улюбленці" українців. А всього сумарно з початку 2023 року китайська компанія програмно "скасувала" понад 40 пристроїв.

Зауважимо, що Xiaomi і її суббренди (Redmi і Poco) пропонують один з найбільш "коротких" термінів підтримки серед виробників смартфонів. Зазвичай смартфони китайців живуть 2-3 роки, тоді як Samsung і Google будуть оновлюватися і через 5 років.

Паралельно Xiaomi почала розсилати оновлення своєї фірмової оболонки MIUI на базі нової Android 14. Поки що воно поширюється тільки на два флагманських смартфони – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro

Решта смартфонів Xiaomi перейдуть з Android 14 на Android 15 відразу з оболонкою MIUI 15, минаючи проміжні релізи. Вона вийде для китайського ринку разом з лінійкою Xiaomi 14, ймовірно, в грудні 2023 року. Раніше став відомий список смартфонів Xiaomi, які точно залишаться без нової ОС.

Вас також можуть зацікавити новини: