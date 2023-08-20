Redmi Note 9 і Redmi 9 більше не отримуватимуть жодних оновлень, включаючи патчі безпеки.

Китайський виробник Xiaomi оновив перелік смартфонів, що перейшли в статус EOS (End of Support). Це означає, що для цих пристроїв більше не буде здійснюється ні програмна підтримка, ні технічна.

Варто зауважити, що, моделі, які потрапили до списку, працювати не перестануть, але стануть більш уразливі до хакерських атак та інших софтверних неприємностей через відсутність патчів безпеки.

Ці смартфони Xiaomi більше ніколи не оновляться:

Відео дня

Redmi Note 9

Redmi 9

Poco M2.

Перші дві моделі вийшли навесні 2020 року і були абсолютними хітами на момент виходу, але й зараз мільйони людей в різних країнах світу використовують ці смартфони. Згідно зі статистикою на лютий 2023 року, Redmi 9 і Redmi Note 9 входили до п'ятірки найпопулярніших смартфонів в Україні.

Цікаво, що Xiaomi розглядала можливість випуску MIUI 14 для цих моделей, і нібито в мережі було помічено кілька збірок, але цього так і не сталося.

Разом з тим Xiaomi днями несподівано прибрала з "чорного списку" Redmi Note 9 Pro – його власники продовжать отримувати оновлення та патчі безпеки.

Зауважимо, що Xiaomi та її суббренди (Redmi і Рoco) пропонують один з найбільш "коротких" термінів підтримки серед виробників смартфонів. Зазвичай смартфони китайців живуть 2-3 роки, тоді як Samsung і Google будуть оновлюватися і через 5 років.

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