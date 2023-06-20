Очікується, що прошивка MIUI 15 на базі Android 14 з'явиться в кінці року та принесе безліч нових функцій і оптимізацій. Вже відомо особливості майбутньої ОС та приблизний список пристроїв, які отримають апдейт.
Але тепер з'явився інший – сумний список. Повідомляється, що понад 40 моделей Xiaomi не будуть оновлені до MIUI 15. Про це пише інсайдерський ресурс Xiaomiui, на рахунку якого багато точних зливів інформації щодо прошивки MIUI.
Не отримають оновлення до MIUI 15:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Youth
- Mi 10T Lite
- Mi 10i 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30i
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9 Power
- Redmi 9T
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Poco M3
- Poco X2
Як видно, в списку опинилися телефони, випущені відносно недавно. Наприклад, Xiaomi Redmi Note 9 вийшов в травні 2020 року, Poco М2 – восени того ж року. Неповні три роки підтримки – доволі скромний показник в порівнянні з Android-смартфонами інших виробників.
За словами джерел Xiaomiui, всі перераховані вище смартфони не відповідають технічним вимогам MIUI. Також згадується, що компанія може відмовляти старим, але хорошим гаджетам у підтримці з маркетингових міркувань.
А ось ці моделі мають 50% шанс отримати свіжу прошивку:
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi A1
- Redmi A1+
- POCO C40
- POCO C50
- Redmi 10 Power
- Redmi 10C
- Redmi 10A
- Redmi 10
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Max
- Redmi Note 9S
Головними фішками MIUI 15 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Анонс нової MIUI очікуємо в кінці грудня разом з лінійкою Xiaomi 14.
Європейські користувачі отримають довгоочікуваний апдейт на початку 2024 року: першими – власники флагманських моделей Xiaomi 13, а найдовше виходу оновлення доведеться чекати власникам недорогих Redmi 10C і Redmi 12C.
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