До списку увійшли відносно свіжі пристрої, з виходу яких пройшло менш ніж три роки.

Очікується, що прошивка MIUI 15 на базі Android 14 з'явиться в кінці року та принесе безліч нових функцій і оптимізацій. Вже відомо особливості майбутньої ОС та приблизний список пристроїв, які отримають апдейт.

Але тепер з'явився інший – сумний список. Повідомляється, що понад 40 моделей Xiaomi не будуть оновлені до MIUI 15. Про це пише інсайдерський ресурс Xiaomiui, на рахунку якого багато точних зливів інформації щодо прошивки MIUI.

Не отримають оновлення до MIUI 15:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Youth

Mi 10T Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco M3

Poco X2

Як видно, в списку опинилися телефони, випущені відносно недавно. Наприклад, Xiaomi Redmi Note 9 вийшов в травні 2020 року, Poco М2 – восени того ж року. Неповні три роки підтримки – доволі скромний показник в порівнянні з Android-смартфонами інших виробників.

Відео дня

За словами джерел Xiaomiui, всі перераховані вище смартфони не відповідають технічним вимогам MIUI. Також згадується, що компанія може відмовляти старим, але хорошим гаджетам у підтримці з маркетингових міркувань.

А ось ці моделі мають 50% шанс отримати свіжу прошивку:

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Головними фішками MIUI 15 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Анонс нової MIUI очікуємо в кінці грудня разом з лінійкою Xiaomi 14.

Європейські користувачі отримають довгоочікуваний апдейт на початку 2024 року: першими – власники флагманських моделей Xiaomi 13, а найдовше виходу оновлення доведеться чекати власникам недорогих Redmi 10C і Redmi 12C.

А тим часом власники iPhone вже можуть випробувати новеньку iOS 17, взявши на себе роль бета-тестера.

У порівнянні з iOS 16 нова операційка отримала не так багато нововведень. Втім, кілька цікавих фішок все ж є, зокрема, можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. Також Apple спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

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