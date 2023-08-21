Володарі гаджетів серії Xiaomi 13 будуть раді.

Xiaomi стала однією з перших компаній, яка почала розсилати оновлення своєї фірмової оболонки на базі Android 14.

Поки що воно поширюється тільки на два флагманських смартфони – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Спробувати найсвіжішу версію MIUI 14 з ОС Android 14 може будь-який власник вищезгаданих пристроїв – для цього потрібно бути зареєстрованим учасником бета-програми

Решта смартфонів Xiaomi перейдуть з Android 14 на Android 15 відразу з оболонкою MIUI 15, минаючи проміжні релізи. Вона вийде для китайського ринку разом з лінійкою Xiaomi 14, імовірно, в грудні 2023 року.

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Які телефони Xiaomi отримають MIUI 15

Це попередній список смартфонів, які майже безпомилково отримають прошивку.

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Poco M4 5G, M4 Pro 5G

Poco M5, Poco M5s

Poco X4 GT

Poco X5 5G, X5 Pro 5G

Poco F5, F5 Pro 5G

Poco F4

Головними фішками MIUI 15 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності.

Європейські користувачі отримають довгоочікуваний апдейт на початку 2024 року: першими – власники флагманських моделей Xiaomi 13, а найдовше виходу оновлення доведеться чекати власникам недорогих Redmi 10C і Redmi 12C.

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