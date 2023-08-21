Xiaomi стала однією з перших компаній, яка почала розсилати оновлення своєї фірмової оболонки на базі Android 14.
Поки що воно поширюється тільки на два флагманських смартфони – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Спробувати найсвіжішу версію MIUI 14 з ОС Android 14 може будь-який власник вищезгаданих пристроїв – для цього потрібно бути зареєстрованим учасником бета-програми
Решта смартфонів Xiaomi перейдуть з Android 14 на Android 15 відразу з оболонкою MIUI 15, минаючи проміжні релізи. Вона вийде для китайського ринку разом з лінійкою Xiaomi 14, імовірно, в грудні 2023 року.
Які телефони Xiaomi отримають MIUI 15
Це попередній список смартфонів, які майже безпомилково отримають прошивку.
- Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite
- Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite
- Xiaomi 12T, 12T Pro
- Xiaomi 11T, 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3
- Xiaomi Civi 1S, Civi 2
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6, 6 Pro
- Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R
- Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition
- Redmi K60, K60E,i K60 Pro
- Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G
- Redmi 12C
- Redmi 10 5G
- Redmi Pad
- Poco M4 5G, M4 Pro 5G
- Poco M5, Poco M5s
- Poco X4 GT
- Poco X5 5G, X5 Pro 5G
- Poco F5, F5 Pro 5G
- Poco F4
Головними фішками MIUI 15 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності.
Європейські користувачі отримають довгоочікуваний апдейт на початку 2024 року: першими – власники флагманських моделей Xiaomi 13, а найдовше виходу оновлення доведеться чекати власникам недорогих Redmi 10C і Redmi 12C.