Браузер також доступний для Mac, Windows і iPhone.

The Browser Company, заснована колишніми розробниками Chrome, випустила браузер Arc Search для всіх Android-користувачів. На iPhone він вийшов на початку року, також браузер доступний для Mac і Windows.

Серед головних особливостей Arc – функція Browse for Me. Вона не відкриває Google, Bing та інші пошукові системи для видачі інформації, а сама формує відповідь у вигляді персональної веб-сторінки за допомогою ШІ. При цьому класичний метод пошуку також наявний.

З інших фішок браузера:

Функція Call Arc дає змогу буквально "зателефонувати" браузеру. Користувачеві достатньо піднести телефон до вуха, і додаток почне слухати поставлене запитання, після чого озвучить коротку відповідь голосом.

Вбудований блокувальник реклами, трекерів, спливаючих вікон і cookie-банерів.

Автоматична архівація неактивних вкладок.

Мінімалістичний дизайн і дуже багато ШІ-функцій для спрощення всіх дій в інтернеті.

Завантажити Arc Search можна в Google Play. Android-версія браузера підтримує ОС Android 12 і новіше.

Статистика показує, що Chrome залишається найпопулярнішим серед користувачів, проте його все ж злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників. Другу сходинку посів Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari.

УНІАН розповідав, що Opera нещодавно випустила, як вона сама каже, свій "найкращий браузер". З ШІ, блокувальником реклами та динамічними темами.

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