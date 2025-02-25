Зміна буде реалізована найближчими місяцями і допоможе знизити ризики шахрайства та "крадіжки" акаунта.

Корпорація Google поступово відмовиться від розсилки шестизначних кодів через SMS для двофакторної автентифікації. Замість них будуть використовуватися QR-коди. Про це пише The Verge.

Нововведення пояснюють бажанням знизити ризики шахрайства і "викрадення акаунтів", а впровадять його вже найближчими місяцями. Щоб авторизуватися в Gmail, потрібно буде навести камеру телефону на монітор і відсканувати QR.

Наразі SMS-коди слугують не лише для підтвердження особи власника облікового запису, а й для запобігання масовому створенню фейкових профілів для спаму і розповсюдження шкідливого контенту. Хоча цей метод далеко не ідеальний: шахраї здатні обманом вивідати код у власника акаунта або перехопити повідомлення.

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"Перехід на QR унеможливить ризик того, що користувачі будуть ошукані та стануть ділитися SMS-кодами, оскільки кодів більше не буде, і повністю унеможливить ризики безпеки, пов'язані з операторами зв'язку та їхнім захистом від підміни SIM-карток", – розповів один із представників Google.

Google також поступово рухається в бік відмови від паролів і СМС на користь Passkeys, але поки технологія поширюється повільно. Google стала першою компанією, яка почала масово впроваджувати ключі доступу.

Нагадаємо. раніше в браузері Google Chrome з'явилася нова можливість автоматичної зміни "злитих" паролів на сайтах. Ця ШІ-фіча має посилити захист облікових записів користувачів.

Статистика на початку 2025 року показує, що Chrome, як і раніше, впевнено домінує на ринку браузерів, втім, рішення Microsoft поступово скорочує відставання. Браузер Edge особливо популярний серед українців.

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