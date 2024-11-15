Розробники менеджера паролів NordPass проаналізували 2.5 терабайти паролів, що потрапили в загальний доступ унаслідок витоку даних у 2024 році, і склали Топ-200 найпопулярніших і водночас найненадійніших паролів.
Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.
- 123456
- 123456789
- 12345678
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 12345
- секрет
- 123123
Український топ-10 не надто відрізняється від світового, але комбінації більш витончені, хоча безпека від цього кращою не стає:
- 123456
- 123456789
- qwerty123
- qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- qwerty1
- 1234567
- 123123
У NordPass зазначили, що більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду. Щоб підвищити безпеку, рекомендується використовувати паролі завдовжки щонайменше 8-10 символів, що включають букви в різних регістрах, цифри і спеціальні символи. Також оптимально активувати двофакторну автентифікацію у всіх використовуваних сервісах.
Дізнатися, чи був зламаний який-небудь із ваших акаунтів легко - це можна зробити в один клік за допомогою сервісу Have I Been Pwned. Цей інструмент, створений експертом з кібербезпеки Троєм Хантом, відстежує витоки даних і містить базу даних більш ніж 14 млрд скомпрометованих акаунтів.
Безпекою своїх користувачів стурбована і Google. Минулого року компанія впровадила у свої сервіси новий метод авторизації - "ключі доступу". Він має замінити звичні паролі та коди двоетапної перевірки.