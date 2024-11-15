9 із 10 найпопулярніших паролів можна підібрати менш ніж за секунду, кажуть фахівці NordPass.

Розробники менеджера паролів NordPass проаналізували 2.5 терабайти паролів, що потрапили в загальний доступ унаслідок витоку даних у 2024 році, і склали Топ-200 найпопулярніших і водночас найненадійніших паролів.

Перша десятка з року в рік залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

секрет

123123

Український топ-10 не надто відрізняється від світового, але комбінації більш витончені, хоча безпека від цього кращою не стає:

Відео дня

123456

123456789

qwerty123

qwerty

12345678

111111

1234567890

qwerty1

1234567

123123

У NordPass зазначили, що більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду. Щоб підвищити безпеку, рекомендується використовувати паролі завдовжки щонайменше 8-10 символів, що включають букви в різних регістрах, цифри і спеціальні символи. Також оптимально активувати двофакторну автентифікацію у всіх використовуваних сервісах.

Дізнатися, чи був зламаний який-небудь із ваших акаунтів легко - це можна зробити в один клік за допомогою сервісу Have I Been Pwned. Цей інструмент, створений експертом з кібербезпеки Троєм Хантом, відстежує витоки даних і містить базу даних більш ніж 14 млрд скомпрометованих акаунтів.

Безпекою своїх користувачів стурбована і Google. Минулого року компанія впровадила у свої сервіси новий метод авторизації - "ключі доступу". Він має замінити звичні паролі та коди двоетапної перевірки.

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