Google 'прокачала' Chrome за допомогою ШІ: браузер сам змінюватиме злиті паролі

Новий пароль автоматично генерується і додається до менеджера.

У браузері Google Chrome на ПК з'явиться можливість автоматичної зміни скомпрометованих паролів на сайтах. Ця ШІ-фіча має посилити захист облікових записів користувачів.

Функцію виявили в новій збірці Chrome Canary – спеціальній версії браузера для тестерів. В описі зазначено, що коли штучний інтелект виявляє один із ваших паролів у "витоках" даних, то самостійно згенерує новий надійний пароль на цьому сайті і збереже в менеджері.

Безпека забезпечується системою перевірки хеш-префіксів на пристрої людини. Паролі та повні хеші, як каже Google, не передаються третім особам.

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Щоб увімкнути цю опцію, потрібно перейти в розділ з експериментальними функціями. Для цього вводимо в пошуковому рядку ось цю команду – Chrome://flags. Потім шукаємо параметр Automated Password Change і вмикаємо його.

Після цього перезавантажуємо браузер. Тепер, якщо в менеджері клікнути на кнопку "Змінити пароль" у блоці "Скомпрометовані паролі", Chrome сам згенерує потрібну комбінацію букв і цифр для майбутньої авторизації.

Статистика на початку 2025 року показує, що Chrome, як і раніше, впевнено домінує на ринку браузерів, але рішення Microsoft поступово скорочує відставання. Браузер Edge особливо популярний серед українців.

Раніше в мережі писали про новий браузер для Windows, який оглядачі називають "заміною Chrome, яку ми так довго чекали". Хоча й наголошується, що знадобиться певний час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

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