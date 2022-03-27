TikTok, "Мегафон", DataArt та інші техкомпанії припиняють діяльність в Росії.

У міністерстві цифрової трансформації доповнили перелік великих технічних компаній, які припинили свою діяльність в Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російський оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. Об'єднання мобільних операторів GSMA офіційно заявило, що виключає "Мегафон".

Також Федоров відмітив, що аутсорсингова компанія програмного забезпечення DataArt та міжнародний фотобанк Depositphotos припиняють свою діяльність в РФ, а Depositphotos ще й в Білорусі.

"Платіжна система JCB вирішила припинити роботу в росії. JCB – найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт",– додав Федоров.

Раніше стало відомо, що Apple Pay заблокував російські картки "Мир" – це була єдина альтернатива Visa і Mastercard. "Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", – написав тоді Федоров.

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