Раніше те саме спіткало Huawei.

Російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони. Так, як би смішно це не звучало, але рф випускає власні смартфони. Чого лише вартий "убивця iPhone" AYYA T1.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Google припинив ліцензування російських Android-смартфонів. Це означає, що російські компанії не можуть випускати Android-смартфони з Android на GMS (сервіси від Google) для російського ринку", – пише Федоров.

Водночас низка відомих світових технологічних компаній припиняють свою діяльність в Росії, а саме:

японська технічна корпорація Fujitsu Limited,

американський розробник програмного забезпечення Veeam,

іспанський розробник програмного забезпечення VyOS,

виробник напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Також зазначається, що компанія Bloomberg з 2 квітня вимкне для російських клієнтів доступ до інформації фінансових ринків в реальному часі, новин та аналітики.

"Консалтингова IT-компанія Accenture припиняє роботу у РФ; SEO-платформа Serpstat заблокувала російські акаунти без повернення коштів; Electronic Arts (ігри серій The Sims, FIFA тощо) призупинили продажі ігор в Росії; Niantic (AR-гра Pokémon GO та інші) частково вийшла з РФ", – перелічив Федоров.

Також черга дійшла і до блокування музики у РФ:

в Apple Music передплату можна сплатити лише рахунком мобільного телефону,

музичний сервіс Deezer припиняє роботу у РФ "у зв'язку з поточними економічними санкціями,

Discogs, який є найбільшим у світі онлайн-маркетом продажу вінілу та CD, працює з PayPal і є нині недоступним у РФ.

Раніше стало відомо, що Apple Pay заблокував російські картки "Мир" – це була єдина альтернатива Visa і Mastercard. "Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", – написав тоді Федоров.

Водночас соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео, навіть через VPN.

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