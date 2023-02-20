Переваги підписки Twitter Blue майже нічим не відрізняються.

Глава Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск підписки Meta Verified – прямо як у Twitter. Вона надає користувачам синю галочку верифікації поруч з їх профілями в фейсбуці та інстаграмі.

Як повідомляє The Verge з посиланням на заяву Цукерберга, окрім "синьої галочки", підписка дасть користувачам пріоритет в рекомендаціях, захист від спроб підробити акаунт, а також прямий доступ до служби підтримки клієнтів.

З цього тижня підписка доступна в Новій Зеландії та Австралії за ціною $12 (~440 грн) на місяць при оплаті через веб-версію сервісу або $15 (~550 грн) на місяць при оплаті через системи внутрішніх покупок iOS або Android. "Незабаром" підписка стане доступною в інших країнах світу.

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Компанія Meta повідомила"Бі-бі-сі", що запуск нової послуги не торкнеться облікових записів, які отримали синю галочку раніше. Разом з тим підписка не поширюється на корпоративні акаунти.

Схожим чином працює підписка Twitter Blue, запущена під керівництвом Ілона Маска. Сервіс дає галочку верифікації, можливість редагувати твіти (протягом 30 хвилин після публікації), режим читання, а також можливість завантажувати відео в 1080p.

Як УНІАН повідомляв, нещодавно Instagram анонсував іншу важливу зміну. Тепер популярний фотообмінник пропонує авторам контенту спілкуватися з аудиторією у вигляді стрічки публікацій.

Автори каналів можуть публікувати текстові повідомлення, фото-відео контент, створювати опитування і багато іншого. Марк Цукерберг, виконавчий директор Meta, оголосив про цю функцію, запустивши власний канал мовлення, де він планує ділитися новинами про продукти компанії.

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