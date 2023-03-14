Менше ніж через рік після того, як компанія Meta Цукерберга оголосила про підтримку колекційних цифрових предметів, або NFT, на своїх платформах, було прийнято рішення від них відмовитися.
Тестування NFT в інстаграмі й фейсбуці почалося в травні-червні минулого року і до липня вже було доступно для творців в 100 країнах. Тепер же компанія зосередиться на монетизації Reels і розвитку Meta Pay, пише Reuters.
Як зазначають журналісти, у 2022 році, коли популярність спекулятивного криптоактиву різко зросла, а продажі аватарок з мультяшними мавпами досягнули мільярдів доларів, Meta розгорнула підтримку для творців, щоб розповсюджувати NFT в Instagram та Facebook.
Але Біткоїн та інші цифрові монети зазнали удару наприкінці 2022 року після того, як одна з найбільших у світі криптовалютних бірж FTX подала заяву про банкрутство. Падіння посилилося крахом минулого тижня трьох банків США, два з яких були орієнтовані на криптовалюту.
В Україні це була одна з важливих технологій для допомоги ЗСУ
У березні 2022 року в Україні запустили перший NFT-музей війни, щоб поширювати правду про російські воєнні злочини щодо українців та перераховувати кошти на гуманітарні потреби.
За три місяці торгів український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів. За ці кошти придбали автомобілі на передову, необхідну техніку та амуніції.
Довідка УНІАН. NFT – це одиниця даних у цифровій книзі під назвою Blockchain, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не є взаємозамінним.