Тепер компанія зосередиться на монетизації Reels і розвитку Meta Pay.

Менше ніж через рік після того, як компанія Meta Цукерберга оголосила про підтримку колекційних цифрових предметів, або NFT, на своїх платформах, було прийнято рішення від них відмовитися.

Тестування NFT в інстаграмі й фейсбуці почалося в травні-червні минулого року і до липня вже було доступно для творців в 100 країнах. Тепер же компанія зосередиться на монетизації Reels і розвитку Meta Pay, пише Reuters.

Як зазначають журналісти, у 2022 році, коли популярність спекулятивного криптоактиву різко зросла, а продажі аватарок з мультяшними мавпами досягнули мільярдів доларів, Meta розгорнула підтримку для творців, щоб розповсюджувати NFT в Instagram та Facebook.

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Але Біткоїн та інші цифрові монети зазнали удару наприкінці 2022 року після того, як одна з найбільших у світі криптовалютних бірж FTX подала заяву про банкрутство. Падіння посилилося крахом минулого тижня трьох банків США, два з яких були орієнтовані на криптовалюту.

В Україні це була одна з важливих технологій для допомоги ЗСУ

У березні 2022 року в Україні запустили перший NFT-музей війни, щоб поширювати правду про російські воєнні злочини щодо українців та перераховувати кошти на гуманітарні потреби.

За три місяці торгів український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів. За ці кошти придбали автомобілі на передову, необхідну техніку та амуніції.

Довідка УНІАН. NFT – це одиниця даних у цифровій книзі під назвою Blockchain, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не є взаємозамінним.

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