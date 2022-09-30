Розробники з команди Марка Цукерберга створили нейромережу Make-A-Video, яка працює за принципом популярної DALL-E 2, але замість статичних зображень створює короткі ролики.
Поки нейромережа знаходиться на ранній стадії розробки, тому є ряд обмежень – у відео немає звуку, а тривалість може бути не довше п'яти секунд, пише The Verge
Наскільки добре Make-A-Video справляється із запитами, поки оцінити неможливо. Доступ до нейромережі ще нікому не надавали навіть в режимі закритого бета-тесту. Всі відео були опубліковані самими розробниками.
Втім, як йдеться в повідомленні до анонсу, це величезний крок вперед у сфері створення контенту за допомогою штучного інтелекту.
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Зауважимо, що напередодні нейромережа DALL-E 2, що генерує зображення за текстовими описами, стала доступна для всіх охочих. Аби протестувати її, потрібно зареєструватися за посиланням і ввести свій номер телефону.
Раніше в цьому місяці в нейромережу додали функцію "Outpainting", яка дозволяє "домальовувати" наявні ілюстрації та меми за конкретними запитами. Оцініть самі.