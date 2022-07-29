У відомстві також чекають на українську версію в Messenger.

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до корпорації Meta щодо розблокування українських блогерів у соцмережах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Написали листа до Ніка Клегга та попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили", - зазначив міністр.

Федоров зазначив, що отримує багато повідомлень від блогерів, медіаспільноти, активістів та звичайних користувачів про блокування постів і акаунтів у Facebook та Instagram.

За його словами, Мінцифри постійно спілкується з корпорацією Meta, яка виділила окрему команду, щоб швидко реагувати на ці запити. Це вже допомогло розблокувати десятки сторінок публічних людей за останні місяці.

"Компанія Meta багато допомагає Україні. Блокує російські пропагандистські ресурси, зробила українську версію Facebook для iOS, запустила разом з "Дія.Бізнес" навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу, і чекаємо на українську в Messenger", - наголосив Федоров.

Довідка УНІАН. Meta Platforms, Inc. — американська корпорація конгломерату соціальних мереж, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія.

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