Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС України.

"У ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу, як зазначається, триває: фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом усе ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу.

У МЗС нагадали, що офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Його позиціонують як портал для іноземної аудиторії про справжню сучасну Україну - креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

"Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу", - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на низку українських урядових сайтів. Загалом було атаковано понад 70 державних ресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Читайте такожВ України з'явилася офіційна сторінка в Instagram (фото)Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пропонує створити посади офіцерів з кіберзахисту в усіх органах держвлади та на всіх об'єктах критичної інфраструктури після нещодавньої кібератаки на урядові сайти.

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