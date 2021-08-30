З цього часу сайт України має п'ять мовних версій.

Українське Міністерство закордонних справ запустило арабську мовну версію офіційного сайту України Ukraine Now.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar. Просування позитивного іміджу України в світі - один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року", - написав він.

З цього часу сайт України має п'ять мовних версій: англомовну, німецькомовну, французькомовну, іспаномовну і арабську.

Зростання популярності України серед туристів з арабських країн

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що цього літа Україну відвідало понад 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки.

Глава МЗС відзначив, що цього року в Україні спостергіається значне збільшення закордонних туристів з арабських країн Перської затоки - з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.

Нагадаємо, що з 11 червня авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas розпочала польоти в Україну до аеропорту "Бориспіль" по маршруту Ер-Ріяд - Київ, таким чином запустивши пряме сполучення між двома країнами. Пізніше й інші авіакомпанії почали виконувати рейси за цим напрямком.

Тим часом авіакомпанія МАУ з 25 червня запустила прямі рейси до емірату Рас-ель-Хайма.

Автор: Олег Давигора