Міністр внутрішніх справ також додав, що портал "Дія" зламати не вдалося, а інформація українців не постраждала.

Кібератака на урядові сайти в ніч з 13 на 14 січня була спрямована саме на знищення даних, а не на їх шифрування для подальшого продажу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у прямому ефірі програми "Подробиці тижня".

"Вона (кібератака - УНІАН) була спрямована на 70 державних установ і державних органів. Це фактично свідчить про те, що ця атака була масовою, скоординованою і, як стверджують наші фахівці з кіберполіції, СБУ та Держспецзв’язку, - не була спрямована на шифрування даних для подальшого продажу, а саме на знищення цих даних. Саме тому ми можемо стверджувати, що ця кібератака була здійснена спецслужбами нашого сусіда, держави-агресора", - цитує Монастирського Департамент комунікації МВС України.

Міністр також підтвердив, що портал "Дія", на який здійснювали атаку, зламати не вдалося, а дані українців не постраждали.

"Щодо кібератаки на державний портал "Дія" можу стверджувати, що дані не постраждали. Такі висновки надали наші спеціалісти з кіберполіції. Вони провели аналіз даних, які начебто пропонувалися з порталу "Дія". Це виявилися зовсім інші дані та це не було зливом інформації. Дана інформація вже була відома, пропонувалася і продавалася ще до 2019 року, тому нічого нового в руки зловмисники не отримали", - зазначив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на низку українських урядових сайтів. Загалом було атаковано понад 70 державних ресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

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Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

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