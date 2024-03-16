Пекін дав зрозуміти власникам сервісу, що ставить "національну гідність" вище за приватні фінансові інтереси.

Китай сигналізує, що не дозволить примусовий продаж сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у США. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що позиція Пекіна залишає мало варіантів для власника сервісу, компанії ByteDance.

"Покупці починають шикуватися в чергу, щоб подати заявку на її діяльність у США. ... Уряд воліє краще заборонити додаток у США, ніж продати", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ нагадує, що у Міністерстві торгівлі Китаю закликали американський уряд "припинити необґрунтоване придушення" роботи TikTok. Водночас користувачі з Китаю заявляють, що США намагаються "вкрасти" бізнес або помститися за те, що Х, Facebook і деякі інші американські сервіси недоступні в КНР.

При цьому експерти припускають, що держапарат Китаю поставить "національну гідність" вище за фінансові інтереси ByteDance.

У самому TikTok стверджують, що законопроект Палати представників є неконституційним, і наполягають, що сервіс не контролюється урядом Китаю, а, отже, стурбованість ФБР і спецслужб США щодо отримання Китаєм особистих даних американців до використання алгоритму застосування поширення дезінформації та втручання у вибори у США не мають підґрунтя.

Заборона TikTok у США: що відомо

13 березня 2024 року Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за законопроект, який може заборонити TikTok. У законодавчому органі вважають, що сервіс становить загрозу національній безпеці.

Вже незабаром стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok.

Раніше про намір купити TikTok заявляв екс-гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік.

При цьому залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати сервіс покупцю зі США.

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