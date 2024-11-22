Користувачам приходять фішингові посилання, замасковані під подарунок у вигляді преміум-версії Telegram.

Кібершахраї вигадали нову схему атак на користувачів месенджерів, зокрема, Telegram. Попастися на неї може абсолютно будь-хто, навіть найуважніші юзери.

Жертві приходять повідомлення про "подарунок" у вигляді підписки на Telegram Premium – нібито їй її хтось оплатив. Усе, що потрібно зробити – це перейти за посиланням, ввести номер телефону і пароль, і отримати свою винагороду.

Насправді ж, посилання веде на шкідливий сайт. Щойно користувач вводить свої дані, відбувається злом акаунта або телефону.

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Щоб захистити свій акаунт, експерти з безпеки радять увімкнути двофакторну аутентифікацію. Це налаштування вимагає додаткового підтвердження під час входу, крім введення пароля. Ви можете активувати її в розділі "Налаштування" → "Конфіденційність".

Також рекомендується час від часу перевіряти список пристроїв з доступом до вашого облікового запису. Для цього перейдіть у "Налаштування" → "Пристрої" → "Активні сеанси". Якщо ви виявите підозрілі сеанси, наприклад входи з незнайомих міст або країн, завершіть їх, щоб запобігти можливим загрозам.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме відповідним органам влади IP-адреси та номери телефонів порушників.

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