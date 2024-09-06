Як пише Дуров, французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, "щоб попросити про допомогу".

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров зробив першу заяву після гучного затримання у Франції. За його словами, його допитували в поліції протягом 4 днів від моменту прибуття до Парижу.

"Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram", – написав він.

За його словами, це здивувало його з кількох причин. Дуров заявив, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, і його електронна адреса є загальнодоступною.

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По-друге, як пише Дуров, французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, "щоб попросити про допомогу".

"Як громадянин Франції, я був частим гостем французького консульства в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції", – продовжив він.

Також Дуров зазначив, що якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

"Використання законів епохи до появи смартфонів для звинувачення керівника компанії у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є хибним підходом. Створювати технології і так досить складно. Жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що його особисто можуть притягнути до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами", – йдеться в його повідомленні.

Творець месенджера додав, що встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою "нелегко", оскільки треба узгодити закони про конфіденційність з вимогами правоохоронних органів, а місцеві закони – з законами ЄС.

"Ви повинні враховувати технологічні обмеження. Як платформа, ви хочете, щоб ваші процеси були узгодженими в усьому світі, водночас не допускаючи зловживань у країнах зі слабким верховенством права. Ми прагнемо співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс. Так, ми дотримуємося наших принципів: наш досвід сформований місією захисту наших користувачів в умовах авторитарних режимів. Але ми завжди відкриті до діалогу", – пояснив він.

Коли ж згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою дійти неможливо, "ми готові піти з цієї країни", наголосив Дуров.

"Ми робили це багато разів. Коли Росія вимагала від нас передати "ключі шифрування", щоб уможливити стеження, ми відмовилися – і Telegram заборонили в Росії. Коли Іран вимагав від нас заблокувати канали мирних протестувальників, ми відмовилися – і Telegram заборонили в Ірані. Ми готові йти з ринків, які не сумісні з нашими принципами, тому що ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються", – продовжив розробник.

При цьому він визнав, що Telegram неідеальний. Навіть те, що влада може заплутатися в тому, куди надсилати запити, – це те, що треба покращити.

"Але твердження деяких ЗМІ про те, що Telegram – це якийсь анархічний рай, абсолютно не відповідають дійсності. Ми щодня видаляємо мільйони шкідливих постів і каналів. Ми публікуємо щоденні звіти про прозорість (як це або це). У нас є прямі гарячі лінії з громадськими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію. Однак ми чуємо голоси, які кажуть, що цього недостатньо", – додав Дуров.

Творець мережі наголосив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

"Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес. Я сподіваюся, що події серпня зроблять Telegram – і індустрію соціальних мереж в цілому – безпечнішою та сильнішою. Ще раз дякую за вашу любов і меми", – резюмував Павло Дуров.

Затримання Дурова у Франції

24 серпня 2024 року французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. Тоді у ЗМІ повідомляли, що йому загрожує 20 років ув'язнення у Франції.

Відомо, що засновнику Telegram заборонили залишати Францію протягом шести місяців – до березня 2025 року. Одне з французьких видань зазначило, що суд розбив заставу у розмірі п'яти мільйонів євро на частини: один мільйон мільярдер має внести відразу, решту 4 – виплачувати п'ятьма щомісячними платежами.

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