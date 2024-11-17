Велика частина нововведень доступна людям без преміум-підписки.

Оновлення мобільного додатка Telegram до версії "11.4" стало доступним для користувачів. У ньому з'явилося 13 нових фішок, при цьому майже всі вони доступні людям без преміум-підписки.

У цій збірці розробники Telegram випустили, за їхніми словами, "найбільше оновлення в історії міні-додатків". Розповідаємо, що нового з'явилося.

Повноекранний режим для міні-додатків, а також перехід у горизонтальну орієнтацію. Так набагато зручніше, наприклад, грати в ігри.

Відстеження руху пристрою в міні-додатках. Це стане в пригоді, наприклад, для проєктів у віртуальній реальності або для управління в іграх.

На головний екран пристрою можна виводити іконки для швидкого доступу до міні-додатків.

Користувачі також можуть ділитися геолокацією з міні-додатками. Наприклад, це буде корисно в інтерактивних картах для заходів.

Додатки тепер можуть використовувати накопичені зірки, щоб відправляти подарунки користувачам, наприклад, як нагороду за досягнення.

Підписники Telegram Premium можуть встановлювати емодзі-статуси через міні-додатки.

З'явилася можливість ділитися фото і відео прямо з міні-застосунків. Також додатки можуть створювати медіа для публікації в Сторіс.

Міні-застосунки також можуть генерувати документи і файли для скачування. Наприклад, фотографії для профілю, створені ШІ або аудіофайли.

Для монетизації проєктів розробники можуть пропонувати підписки на свої мінідодатки за Зірки Telegram.

А ще у розробників з'явилася можливість кастомізувати екран завантаження міні-додатків, зробивши його більш унікальним. Для цього потрібно використовувати @BotFather.

Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Відео дня

Попереднє оновлення Telegram вийшло наприкінці жовтня. Серед головних нововведень – відеоплеєр отримав можливість вибору якості, а медіафали тепер можна прикріплювати після надсилання повідомлення.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме відповідним органам влади IP та номери телефонів порушників. ЗМІ пишуть, що арешт Павла Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram.

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