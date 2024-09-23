Після тимчасового арешту свого засновника адміністрація месенджера стала активніше співпрацювати з правоохоронним органами.

Павло Дуров, засновник Telegram, опублікував новий допис у своєму каналі, в якому повідомив, що згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме відповідним органам влади IP-адреси та номери телефонів порушників.

"Ми ясно дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити", – йдеться в пості.

Павло Дуров також зазначив, що розробники зробили пошук у месенджері, яким зловживали для продажу "нелегальних товарів", безпечнішим, а весь подібний контент більше не буде доступний.

Відео дня

Telegram змінює політику після арешту Дурова

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали".

Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Ця фіча давала змогу шукати тих, хто поблизу, а також локальні групи і чати. Але у неї "були проблеми з ботами і шахраями", Також адміністрація месенджера вимкнула завантаження нових медіафайлів у "Телеграфі".

Французькі ЗМІ розповідають, що арешт Павла Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram. Так, по всій Франції і не тільки почали відновлювати старі справи, які в минулому довелося призупинити через незговірливість месенджера.

Вас також можуть зацікавити новини: