Як показує практика, в таких пристроях користувачів найбільше цікавить потужна батарея і по можливості великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті.

Вибрати недорогий, але при цьому якісний телефон буває нелегко. Редакція Gizсhina відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих бюджетних смартфонів, що вийшли у 2021-2022 роках та наразі коштують не дорожче $150.

Як показує практика, в таких пристроях користувачів найбільше цікавить потужна батарея і по можливості великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті.

Відкриває список доступний Redmi 10 2022. У смартфоні встановлена 6,5-дюймова IPS-матриця з частотою 90 Гц, акумулятором місткістю 5000 мАг і камерою на 50 Мп. З коробки стоїть Android 11 з фірмовою оболонкою MIUI 12.5.

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За ним слідує бюджетний MOTO G31, який може похвалитися екраном OLED. Всередині – тандем процесора Helio G85 з акумулятором місткістю 5000 мАг. Також є модуль NFC для безконтактних платежів і бічний сканер відбитків пальців.

Ще один непоганий смартфон, який істотно подешевшав з моменту свого виходу – Redmi 10C. Він виконаний в пластиковому корпусі зі сканером пальця, який вбудований в модуль камери, живиться від батареї на 5000 мАг і чіпом Snapdragon 680.

У топі також опинився ще не випущений в Україні Realme C30, який виробник називає "одним із найстильніших рішень у своєму ціновому сегменті". Пристрій оснащений восьмиядерним чіпом Unisoc T612, 6,5-дюймовим РК-екраном і акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт.

Замикає рейтинг один з найдоступніших "невбивних" смартфонів на ринку – DOOGEE S61. Хоча це пристрій початкового рівня, він має потужний чипсет MediaTek Helio G35 у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Android 13 не буде працювати на смартфонах з менш ніж 2 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що нову операційку не отримають лише найбюджетніші представники. Втім, таких девайсів на ринку не так і мало.

Операційна система Android 13 вже доступна для власників смартфонів Pixel 4 і новіше. Паралельно Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі нової ОС.

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