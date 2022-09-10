У новій версії мобільної операційної системи Android 13 виявили функцію, наявність якої в Google вирішили не афішувати. Вона називається Clear Calling ("чисті дзвінки") і покликана зменшити фонові шуми під час телефонних розмов.
На відповідний пункт в налаштуваннях звуку на телефоні звернув увагу один з користувачів твіттера.
Згідно з наявною інформацією, функція працює "в більшості мобільних мереж", проте "недоступна для дзвінків через Wi-Fi". При цьому в описі наголошується, що зміст дзвінка не відправляється для аналізу на сервера Google.
На цей момент функція Clear Calling знаходиться на стадії тестування, проте її вже можна активувати на смартфонах з Android 13 QPR1 Beta 1. Для цього потрібно відправити наступну команду оболонки:
- adb shell settings put global settings_enable_clear_calling true
Після чого в "Налаштуваннях" в розділі "Звук і вібрація" з'явиться відповідний пункт Clear Calling.
Як УНІАН писав раніше, Google підвищила мінімальні вимоги до смартфонів для установки Android 13. Нова вимога – не менше 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті.
Операційна система Android 13 вже доступна для власників смартфонів Pixel 4 і новіше. Паралельно Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі нової ОС.