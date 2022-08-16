Смартфони Google Pixel вже почали отримувати нову ОС.

Компанія Google на місяць раніше, ніж передбачалося почала поширювати стабільну версію операційки Android 13.

Стабільну версію вже можуть встановити власники смартфонів Pixel 4 і новіше. Апдейт для флагманських смартфонів інших виробників, як говориться у блозі Googe, вийде до кінця поточного року.

В Android 13 команда Google зробила акцент на конфіденційності і поліпшенні дизайну. Наприклад, іконки сторонніх застосунків тепер підлаштовуються під колір шпалер, а всі програми відтепер вимагатимуть користувацького дозволу на відправку повідомлень – за замовчуванням вони вимкнені.

Також з'явилися налаштування мов для кожної програми та оновлений медіаплеєр, зовнішній вигляд якого адаптується до музики або подкасту. Ще додали підтримку Bluetooth Low Energy й просторового аудіо.

Якщо у вас Android-смартфон і ви хочете дізнатися, скільки йому ще "залишилося" – УНІАН розповідав про три способи, як перевірити стан батареї вашого смартфона.

Також ми писали про зручний спосіб перенесення даних c iPhone на Android-смартфон. Все, що для цього потрібно – під'єднати пристрої один до одного через Wi-Fi.

Вас також можуть зацікавити новини: