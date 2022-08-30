Всього оновлення отримають понад 40 смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco.

Китайська компанія Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі операційної системи Android 13.

Зазначається, що першими смартфонами на новій оболонці та версії Android стали пристрої лінійки Xiaomi 12, передає портал Xiaomiui.

І ось тут починається невелика плутанина. Одні смартфони отримують MIUI 13.1 на базі новітнього Android 13 – переважно, це флагмани бренду. Решта ж, бюджетники та середняки, поставляються з попередньо встановленою оболонкою MIUI 13.1 на базі Android 12. – тобто без зміни основної операційки.

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Ба більше, точного списку, яким девайсам призначена нова або стара версія Android, у відкритому доступі немає. Дізнатися це користувачі зможуть вже за фактом установки прошивки на свій смартфон. Всього, за даними Xiaomiui, оновлення отримають понад 40 смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco.

Ось повний перелік, який наводить джерело:

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

Redmi 10X;

Redmi 10X 5G;

Redmi K30 Ultra;

Xiaomi 10 Ultra;

Redmi K30S Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Redmi 9T;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi 10i;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi Note 9T;

Redmi Note 9 5G;

Xiaomi Mi 11;

Redmi K40;

Poco F3;

Xiaomi Mi 11X;

Redmi K40 Pro;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G;

Xiaomi 12X;

Redmi K40 Gaming;

Poco F3 GT;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Poco F4 GT;

Redmi K40S;

Poco F4;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Ultra.

В Android 13 розробники зробили акцент на конфіденційності та поліпшенні дизайну. Наприклад, іконки сторонніх застосунків тепер підлаштовуються під колір шпалер, а всі програми відтепер вимагатимуть ваш дозвіл на відправку повідомлень – за замовчуванням вони вимкнені.

Також з'явилися налаштування мов для кожної програми та оновлений медіаплеєр, зовнішній вигляд якого адаптується до музики або подкасту. Ще додали підтримку Bluetooth Low Energy і просторового аудіо.

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