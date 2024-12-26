В AirPods Pro нового покоління компанія зробить акцент на медичних фішках.

Apple працює над навушниками AirPods Pro нового покоління, в яких акцент буде зроблено на медичних можливостях. Але у 2025 році вони точно не вийдуть. Про це розповів Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg.

За словами журналіста, в Купертіно працюють над широким спектром функцій для здоров'я, включно з пульсометром, датчиком температури і новими датчиками, які відстежуватимуть "безліч фізіологічних показників".

Зараз інженери Apple насамперед зосереджені на розробці датчика серцевого ритму. Перші внутрішні тести вже показали, що AirPods Pro не надто відрізняються в точності зчитування пульсу від Apple Watch. Це означає, що пульсометр може стати головною особливістю AirPods Pro 3.

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Крім цього, AirPods Pro нового покоління мають отримати ІЧ-камери для роботи з ШІ і просунуте шумозаглушення. Проте навушники сьогодні перебувають на ранній стадії розробки, тому разом з iPhone 17 на івенті у вересні їх чекати не варто.

Нагадаємо, що AirPods Pro 2 вийшли 2022 року і відтоді оновлювався лише роз'єм (перехід з Lighning на USB-C). Звичайні AirPods оновилися цього року, і вперше в базовій серії навушники доступні у двох версіях – із шумозаглушенням і без.

Цієї осені AirPods Pro 2 отримали важливе оновлення, яке перетворює їх на гаджет, який захищає слух. Навушники були офіційно визнані слуховим апаратом у США і можуть заміряти стан слуху.

Першим девайсом Apple у 2025 році стане MacBook Air із процесором M4. Він має вийти вже в січні. iPhone SE 4, iPad 11-го покоління та інші новинки покажуть у березні.

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