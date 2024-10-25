Спробувати нові функції здоров'я слуху вийде 28 жовтня, коли вийде iOS 18.1.

На презентації у вересні Apple пообіцяла, що додасть в AirPods Pro 2 функції для захисту слуху та діагностики супутніх проблем. Сьогодні відповідне оновлення стало доступним власникам навушників. Про це пише Tom's Guide.

Прошивка з номером збірки 7B19 доступна як для моделей з USB-C, так і Lightning. Оновити навушники можна вже зараз, але для роботи нових фішок знадобиться iOS 18.1, яка вийде тільки 28 жовтня.

З нововведенням 7B19, користувачі отримають три нові функції:

Hearing Protection, яка захищає ваші вуха від надмірно гучного оточення, при цьому не втрачаючи якість треку (доступно тільки в США і Канаді)

Hearing Test – п'ятихвилинна перевірка слуху, дані зберігаються в "Здоров'я", які потім можна показати лікарю.

Hearing Aid – можливість навушників працювати як слуховий апарат. Актуально для людей з легким або середнім ступенем втрати слуху.

Щоб оновити AirPods, підключіть їх до iPhone, запустіть відтворення музики на 30+ секунд, потім помістіть навушники у футляр, поставивши його на зарядку. Через декілька хвилин перевірте версію програмного забезпечення в налаштуваннях iPhone.

Раніше AirPods Pro 2 отримали сертифікат слухового апарату в США. Це перший випадок, коли FDA дозволила використовувати навушники як слуховий апарат без необхідності в рецепті від лікаря.

Нагадаємо, цієї осені Apple оновила AirPods 4. Уперше в базовій лінійці навушники були доступні у двох версіях – із шумозаглушенням і без. Щоправда, пізніше з'ясувалося, що шумозаглушення в AirPods 4 удвічі гірше, ніж у "Прошках".

Раніше ЗМІ дізналися, що Apple працює принаймні над двома новими AR-гаджетами. І один із них – AirPods із вбудованими камерами. Найімовірніше, модель називатиметься AirPods Pro 3 або 4.

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