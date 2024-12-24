У компанії заплановано багато анонсів на початок майбутнього року.

Марк Гурман з Bloomberg підтвердив чутки про плани Apple з випуску нових ноутбуків на самому початку 2025 року. За його інформацією, MacBook Air на M4 вийде раніше, ніж нові iPhone SE і базовий iPad.

Точних термінів він не уточнив, але презентація iPhone SE 4 і iPad 11-го покоління очікується в березні. Таким чином, оновлення MacBook Air, найімовірніше, вийде наприкінці січня-початку лютого.

Судячи зі слів Гурмана, Apple випустить оновлення MacBook Air без презентації – анонсом на Newsroom, як у випадку з усіма M4 Mac восени 2024 року.

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Зовні пристрій залишиться колишнім, усі зміни зосередяться навколо апаратної начинки. Основними оновленнями стануть новий чипсет M4 й деякі поліпшення, зокрема можливе додавання селфі-камери з функцією Center Stage і оновлення портів Thunderbolt 3 до Thunderbolt 4.

За словами Гурмана, в Apple заплановано багато анонсів на першу половину наступного року, включно з оновленими MacBook Air, iPad, iPhone SE 4, AirTag 2, iPad Air і низкою інших девайсів.

Восени покажуть нові Айфони 17. Якщо чутки підтвердяться, це буде найцікавіший модельний ряд смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

Також колись у 2025 році очікується вихід доступної версії гучного шолома Apple Vision Pro, другого покоління геоміток AirTag і нового покоління пристроїв для розумного будинку.

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