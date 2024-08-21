Щоправда модель дротова, зате, на відміну від більшості схожих моделей, отримала не 3,5-мм джек, а роз'єм USB-C.

Xiaomi без зайвого галасу представила нові навушники Type-C Headphones для найбільш бюджетного сегмента. Щоправда, модель дротова, яка під'єднується по USB-C, але дизайн і низький цінник у 4 долари викликають інтерес.

За ці гроші користувачі отримують 12,4-мм драйвери, HD-мікрофон, захист від бризок за стандартом IP54 і м'який дріт, стійкий до стирання і розтягування, йдеться на сайті Xiaomi.

На відміну від більшості схожих дротових моделей, аксесуар отримав не 3,5-мм аудіоджек, а роз'єм USB-C, у зв'язку з чим його можна використовувати як із більшістю смартфонів на Android, так і з iPhone 15. За дизайном девайс дуже нагадує AirPods Pro.

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Навушники доступні у двох кольорах: чорному і білому. Новинка вже надійшла в продаж у Тайвані. Про продажі в інших країнах поки що не повідомляється, але поява її на AliExpress це тільки питання часу.

Раніше цього місяця Xiaomi привезла в Європу бюджетний фітнес-браслет із рекордною автономністю (фото). Оглядачі називають Xiaomi Smart Band 9 найбільшим оновленням в історії популярного трекера.

А в жовтні очікується презентація серії Xiaomi 15 і реліз HyperOS 2.0. У мережі вже з'явилися списки функцій і смартфонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

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