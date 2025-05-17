Через рік після запуску Vision Pro відгуки користувачів свідчать про те, що воно не виправдало очікувань.

Рік тому Apple випустила шолом змішаної реальності Vision Pro. Він мав здійснити революцію і позиціювався як заміна iPhone, але багато хто з користувачів називає гаджет даремним і шкодує про покупку, з'ясували у Wall Street Journal.

Видання провело опитування серед власників Apple Vision Pro з цінником 3500 доларів (~150 000 грн). Учасники опитування зазначають, що пристрій дуже громіздкий і займає багато місця під час перевезення. Деякі власники скаржаться на фізичний дискомфорт при тривалому використанні.

"Через годину вже неможливо терпіти ці окуляри – хочеться їх зняти. Я б нікому не рекомендував купувати Vision Pro, хіба що ви дуже багаті і не знаєте, куди витратити гроші", – розповів один із власників.

"Поява в громадському місці з Vision Pro на голові часто викликає здивовані або глузливі погляди", – додав інший.

"Окуляри просто збирають пил. Думаю, я користувався ними разів чотири за рік. Вони занадто важкі", – зазначив ще один учасник опитування.

При цьому деякі з цих користувачів зазначають, що не списують Vision Pro з рахунків повністю. Незважаючи на свої загалом не дуже позитивні враження, вони вважають, що пристрій випередив свій час і має великий потенціал – за умови подальшого розвитку.

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Аналітики погоджуються: Apple, можливо, надто рано випустила Vision Pro на ринок, не доопрацювавши екосистему та не забезпечивши достатньої кількості контенту. Зокрема, буквально всі скаржаться на дуже малу кількість застосунків і сценаріїв використання.

В Apple незадоволені продажами і відклали розробку другого покоління Vision Pro. Натомість купертинівці зосередяться на доступнішій версії AR-шолома – вона може вийти вже цього року і коштуватиме не дорожче 1500 доларів, тобто на рівні з топовим iPhone.

ЗМІ повідомляють, що наступним великим проектом Apple стануть домашні роботи. Компанія вже почала працювати над мобільним роботом, який міг би слідувати за людьми по дому, а також має готовий настільний пристрій із роботизованою рукою та екраном.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – до 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота і розумних окулярів.

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