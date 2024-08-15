Передбачається, що новинка стане командним центром "розумного" будинку, а "мозком" слугуватимуть Siri і Apple Intelligence.

Apple почала розробку настільного пристрою з роботизованою рукою та екраном, розповіли джерела Bloomberg. Після припинення десятирічного прагнення зі створення власного електромобіля, роботи можуть стати наступним великим проєктом для бізнесу компанії.

Зовні прототип нагадує iPad з механічною кінцівкою, яка зможе нахиляти, піднімати, опускати і обертати дисплей на 360 градусів. Передбачається, що новинка стане командним центром "розумного" будинку і ШІ-асистентом для відеоконференцій.

Настільний робот використовуватиме можливості Siri і Apple Intelligence, тому зможе відповідати на голосові запити, розпізнавати різні команди і повертати дисплей слідом за рухами користувача. У проєкті бере участь команда з кількох сотень людей, а курує ним Кевін Лінч, під керівництвом якого працювали над першими Appe Watch.

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Аналогами нового проекту Apple інсайдер називає Echo Show 10 від Amazon і вже знятий з виробництва Portal від Meta. Однак рішення Apple запропонує набагато ширший функціонал і, відповідно, вищий цінник. Apple цілить у позначку $1000, вихід відбудеться вже у 2026 або 2027 році.

Чутки про те, що Apple працює над створенням відразу двох домашніх роботів-помічників, з'явилися ще у квітні. Крім настільної руки з дисплеєм, один із проєктів описується як "мобільний робот", який міг би слідувати за людьми по їхніх будинках.

Які нові девайси Apple з'являться у 2024 році

У вересні відбудеться крупна презентація, на якій анонсують смартфони iPhone 16. Bloomberg розповідав, що від айфонів 2024 року не варто чекати революції: помітні зміни в Apple приберегли для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Крім смартфонів, на вересневій презентації представлять новий смарт-годинник Apple Watch, включно з моделлю Watch SE, яка стане ще дешевшою, і нове покоління AirPods.

Також до кінця 2024 року Apple представить нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипі М4. Найцікавішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.

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