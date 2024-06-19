Розробку другого покоління Vision Pro було припинено.

На початку року вийшла Vision Pro – революційна і дуже дорога гарнітура змішаної реальності Apple. Пристрій не викликав великого ентузіазму у користувачів – не в останню чергу через цінник у 3500 доларів. У зв'язку з цим замість раніше запланованого Vision Pro 2 компанія готує більш доступну модель.

Про зміну планів Apple написало видання The Information. Згідно з інсайдами, компанія вже повідомила постачальникам про припинення роботи над другим поколінням Vision Pro у зв'язку з рішенням прискорити вихід більш доступного пристрою. Не виключено, що Apple відновить роботу над Vision Pro 2 у майбутньому.

Щоб знизити вартість, Apple може прибрати зі своєї гарнітури одну з її ключових особливостей – EyeSight: проекція очей на зовнішній дисплей. Вона візуалізує на зовнішньому OLED-екрані очі користувача, якщо той дивиться назовні через камери. Також компанія прагнутиме замінити компоненти пристрою дешевшими аналогами.

За рахунок цього ціна бюджетного Vision Pro очікується в районі 1600 доларів (~65 000 грн), на рівні з топовим iPhone і більш ніж удвічі дешевше, ніж базова версія Vision Pro на 256 ГБ.

Коли саме Apple випустить дешевшу версію шолома не повідомляється, але в джерелі миготить інформація про реліз "до кінця наступного року". Тоді як нове покоління Vision Pro очікується не скоро, хоча спочатку компанія планувала, що в наступному поколінні буде представлено бюджетну і дорогу модель.

Нагадаємо, що собою являє Apple Vision Pro. Це пристрій у вигляді гірськолижної маски для перегляду фільмів, спілкування, роботи та ігор. Досвід використання в цих сценаріях помітно відрізняється від того, з чим усі звикли стикатися при користуванні смартфонів і планшетів, пишуть журналісти в оглядах.

Ще до виходу Vision Pro ЗМІ розповідали, що глава компанії Тім Кук особисто наполягає на випуску гарнітури якомога швидше, хоча команда розробки стверджувала, що потрібно почекати кілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro. Це перший продукт, на який не вплинув Стів Джобс.

Очікується, що наступним великим проектом Apple стане MacBook з гнучким екраном. Він закладе основу нової категорії яблучних пристроїв: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами - моноблок.

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