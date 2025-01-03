У компанії незадоволені продажами і ще в середині року поставила на паузу розробку Vision Pro 2.

Apple остаточно згорнула виробництво AR-гарнітури Vision Pro менше ніж за рік після її виходу – про це пише портал VGC з посиланням на кілька джерел. Рішення пов'язане з низьким попитом на девайс і великою кількістю нерозпроданих запасів.

При цьому Vision Pro не збираються прибирати з продажу. Apple оцінила потенційний попит на пристрій і поповнила запаси – їх вистачить на весь 2025 рік. Подібна практика не є рідкістю для Apple щодо продуктів з низьким попитом, на кшталт iPhone 12 mini.

Широко відомо, що слабкий попит на Vision Pro, який до виходу називали заміною iPhone і революцією у віртуальному досвіді, зумовлений нестачею контенту і, що важливіше, його ціною в 3499 доларів (~150 000 грн).

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В Apple незадоволені продажами і ще в середині року відклали розробку другого покоління Vision Pro. Натомість у компанії зосередяться на більш доступній версії AR-шолома – вона може вийти цього року і коштуватиме не дорожче 1500 доларів, тобто на рівні з топовим iPhone.

Bloomberg також стверджує, що Apple планує представити оновлену версію гарнітури з ще неанонсованим чипом M5 і підтримкою Apple Intelligence – нової системи штучного інтелекту від Apple, яку нещодавно додали в iPhone.

ЗМІ повідомляють, то наступним великим проєктом Apple стануть домашні роботи. Компанія вже почала працювати над мобільним роботом, який міг би слідувати за людьми по дому, а також має готовий настільний пристрій із роботизованою рукою та екраном.

Перший Аpple-івент 2025 року відбудеться в березні. На ньому покажуть недорогий iPhone SE 4, M4 MacBook Air, нові iPad і HomePod з дисплеєм і Apple Intelligence. Останній стане своєрідним хабом, до якого будуть підключатися всі розумні пристрої в будинку.

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