Частка американської компанії на китайському ринку смартфонів впала до 15,7%.

Компанія Apple в перші шість тижнів 2024 року втратила 24% продажів iPhone. Причиною стало посилення конкуренції з боку внутрішніх конкурентів, зокрема Huawei.

Як повідомляє Reuters з посиланням на звіт дослідницької компанії Counterpoint, якраз у цей час китйський конкурент "яблучного" техногіганта у сегменті дорогих смартфонів зріс на 64%.

Крім того, акції Apple у вівторок, 5 березня, закрились із падінням на 2,8% і втратили приблизно 12% своєї вартості цього року.

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Counterpoint зазначає, що частка американської компанії на китайському ринку смартфонів впала до 15,7%, тож тепер компанія посідає четверте місце. При цьому минулого року у цей же період вона була на другому.

Зараз друге місце посідає Huawei, чия частка на ринку зросла до 15,5% з 9,4%. І це при тому, що загальний ринок смартфонів у Китаї скоротився на 7%.

Останні новини від Apple

Декілька днів тому стало відомо, що корпорація Apple не стане проводити березневу презентацію з онлайн-трансляцією, щоб показати нові iPad і Mac. Нова техніка просто з'явиться на сайті.

ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Samsung Galaxy Ring і прискорює процеси з розроблення свого смарт-кільця. Питання стоїть лише в термінах виходу.

Як повідомляв УНІАН, Apple також припинила своє десятирічне прагнення створити власний електромобіль, який мав потенціал змінити автомобільну промисловість.

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