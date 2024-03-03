Критика чохлів FineWoven почалася одразу після анонсу Apple. Але ситуація виявилася куди гіршою, ніж передбачалося.

Схоже, Apple сильно поквапилася з випуском нових чохлів FineWoven, які вийшли одночасно зі смартфонами iPhone 15. Ними виробник замінив звичні аксесуари з натуральної шкіри заради екології.

ЗМІ помітили, що на їхню адресу з'являється дедалі більше критики від користувачів і оглядачів, а на Amazon – головному маркетплейсі планети – вони зібрали стільки негативних відгуків, що на сторінки з цими аксесуарами довелося додати попередження про те, що їх "часто повертають".

Ще один цікавий момент: ціни на "вживані" чохли FineWoven на Amazon різко впали за останні кілька місяців.

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За словами 9to5Mac, ситуація з чохлами FineWoven у кращому разі неоднозначна. Звісно, є й ті, кому вони подобаються, але багато хто заявляє, що це чи не найгірший продукт, який випустила Apple за весь час з моменту заснування.

FineWoven – чохли із синтетичного матеріалу. Apple стверджує, що цей продукт відповідає найвищим вимогам корпорації. Але на ділі через місяці або навіть тижні використання краї відшаровуються, тканина дряпається, а сам чохол має вигляд "старого компакт-диска і стає коричневим, як гнилий банан", пишуть користувачі і діляться фото в соцмережах.

Як стало відомо, Apple відмовилися від впровадження очікуваних багатьма microLED-дисплеїв у свій розумний годинник. Це вже друге велике яблучне скасування за минулий тиждень: ще раніше компанія припинила своє десятирічне прагнення створити власний електромобіль.

На 2024-й рік у Apple заплановано багато анонсів. Цього місяця дебютують iPad Pro з OLED-дисплеями, влітку покажуть революційну iOS з ШІ, а восени вийдуть нові айфони та ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційним смарт-годинником.

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