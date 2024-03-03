Нові пристрої просто з'являться на сайті, імовірно, до кінця місяця.

Як повідомляє надійний інсайдер Марк Гурман, корпорація Apple не стане проводити березневу презентацію з онлайн-трансляцією, щоб показати нові iPad і Mac. Нова техніка просто з'явиться на сайті.

Компанія періодично оголошує про незначні оновлення продуктів у форматі прес-релізу на своєму сайті – аналогічним чином минулого року анонсували MacBook Pro. Що Apple покаже цього місяця з великою ймовірністю:

Крупне оновлення лінійки iPad, включно з 12,9-дюймовим iPad Air і кардинально новими iPad Pro на OLED; Відео дня

Magic Keyboard для iPad Pro у новому дизайні;

MacBook Air 13" і 15" з чіпом Apple M3.

Найімовірніше, компанія також представить нові забарвлення для смартфонів iPhone 15 і оновлення лінійки ремінців Apple Watch. В останні роки їхній анонс відбувався в березні.

Раніше передбачалося, що для анонсу нових iPad і Mac відбудеться окремий онлайн-івент. За даними ЗМІ, наступне оновлення лінійки планшетів буде найбільшим з 2018-го і стане першими вісниками нової OLED-ери.

Коли Apple точно представить свої новинки, не повідомляється, але в тому, що це відбудеться в березні, з крупних інсайдерів не сумнівається практично ніхто.

На 2024-й у Apple заплановано багато анонсів. У лютому вийшла гарнітура Vision Pro, влітку покажуть "революційну" iOS, а восени представлять нові айфони, на які низка інсайдерів радять зачекати. Також очікується помітний апгрейд AirPods і Apple Watch.

Водночас ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Samsung Galaxy Ring і прискорює процеси з розроблення свого смарт-кільця. Питання стоїть лише в термінах виходу.

Вас також можуть зацікавити новини: