Чекаємо на новий iPhone: усі пристрої, які Apple покаже на початку 2025 року

Головною новинкою початку 2025 року стане недорогой iPhone SE 4, який називають найбільшим оновленням iPhone SE в історії.

Щороку Apple проводить по декілька презентацій, перша з яких пройде навесні. Інтернет кишить утками про те, що може показати компанія на першій презентації у 2025-му. І якщо вони підтвердяться, наступні кілька місяців мають вийти вельми насиченими і цікавими.

9to5Mac розповідає, що чекати від першого Аpple-івент 2025 року і коли він може відбутися.

M4 MacBook Air. Найпопулярніший ноутбук Apple ось-ось отримає наступне оновлення. Девайс вийде з новим процесором, 16 ГБ оперативної пам'яті в мінімальній конфігурації, центральною камерою на 12 МП і ще більшою автономністю.

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Загалом це має бути солідне оновлення для MacBook Air. Що стосується термінів, Марк Гурман з Bloomberg каже, що ноутбук вийде наприкінці січня або на початку лютого без будь-якої презентації.

iPhone SE4. Головною новинкою початку року стане новий доступний Айфон. Попередня версія цього пристрою вийшла ще навесні 2022 року і виглядала застарілою на момент релізу. Новий iPhone SE отримає:

дизайн у стилі iPhone 14, з OLED-дисплеєм і без кнопки "Додому";

Face ID і виріз на екрані;

процесор A18 (який щойно дебютував в iPhone 16);

підтримка Apple Intelligence, яка зараз доступна тільки для моделей 16 і 15 Pro;

8 ГБ оперативної пам'яті;

одна 48-Мп ширококутна камера;

порт USB-C;

і перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

І все це за привабливою, бюджетною ціною – ймовірно, менше ніж 499 доларів.

HomePod з екраном і Apple Intelligence. Колонка стане своєрідним хабом, до якого будуть підключатися всі розумні пристрої в будинку. А з дисплея буде зручно цим усім керувати.

Гурман очікує, що пристрій вийде в березні, хоча в одному зі звітів йшлося про те, що його можуть відкласти на пізніший термін.

iPad 11-го покоління. Попередня модель вийшла в 2022 році, а отже, саме час прокачати свій найдоступніший планшет. Про нього не так багато відомо, окрім того, що новинка отримає більш швидкий процесор серії A, ймовірно, з 8 ГБ оперативної пам'яті, який підтримує Apple Intelligence.

Можна також припустити, що він буде оснащений новим мережевим чіпом Wi-Fi і Bluetooth від Apple. Загалом, очікується стандартне ітеративне оновлення найдоступнішого iPad від Apple.

iPad Air M3. Разом з iPad 11 Apple захоче оновити і середньоціновий планшет Air. Ходять чутки, що він дебютує з новим дисплеєм Apple на 90 Гц.

Під питанням. Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, про дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти навесні 2025 року, а можуть затриматися до кінця року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Apple випустила першу партію комп'ютерів на базі M4. Серед них – MacBook Pro з рекордною батареєю на 24 години, Mac mini в новому дизайні, iMac на базі M4 і Magic-аксесуари з USB-C.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі покоління. З виходом iPhone 17 суттєво оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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