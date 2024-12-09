Компанії працюють над повноцінною інтеграцією контролерів від PS VR2 для Vision Pro.

Інсайдер Марк Гурман розповів, що Apple та Sony об'єдналася для спільної роботи над підтримкою Vision Pro контролерів від PS VR2. Компанії вже працюють над цим кілька місяців.

Насамперед такий крок спрямований на поліпшення підтримки відеоігор на "яблучній" гарнітурі. Однак техногіганти також працюють над можливостями контролерів для навігації в операційній системі visionOS - за допомогою стіка можна буде "гуляти" меню, а тригери послужать вибором, замінюючи жест стиснення пальців.

Водночас інсайдер уточнив, що Apple працює над прототипом "чарівної палички" для Vision Pro - пристроєм, схожим на Apple Pencil, для більш точного управління VR-інтерфейсом і контентом. Це нововведення може значно поліпшити користувацький досвід у Vision Pro.

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Причиною описаних дій Apple є вкрай мізерні продажі Vision Pro. Незважаючи на початковий ажіотаж і загалом позитивні відгуки, попит на девайс виявився мінімальним. З моменту запуску в лютому поточного року виробник зумів реалізувати лише близько 500 тисяч пристроїв.

Незважаючи на розчаровуючі продажі, Apple продовжить інвестувати в категорію продуктів Vision Pro. У 2025 році має вийти доступніша версія AR-шолома - ціна на неї очікується в районі 1500 доларів, (~65 000 грн), тобто на рівні з топовим iPhone.

За свіжими чутками, на початок 2025 року Apple підготувала презентацію iPhone SE 4. Бюджетний Айфон вийде в дизайні від iPhone 14 і підтримкою Apple Intelligence, а цінник складе дешевше $500.

Разом з iPhone SE 4 наступної весни Apple представить ще щонайменше чотири нові девайси. Серед них - абсолютно новий продукт для розумного будинку і базовий iPad, який отримає своє перше оновлення з 2022 року.

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