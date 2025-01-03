Девайс пропонує сучасні функції, як-от топова камера, той самий дисплей, що й у iPhone 16, і вражаючу автономність за розумною ціною.

Попри вихід оновленої серії позаторішній iPhone 15, як і раніше, залишається оптимальним вибором серед користувачів за співвідношенням ціни та якості. Про це пишуть фахівці How-To Geek.

Якщо між iPhone 15 і iPhone 16 відмінностей не так багато, то різниця між iPhone 15 і старішими моделями доволі помітна. У "п'ятнашки" топова основна камера на 48 мегапікселів, Dynamic Island замість "чубчика" і актуальний роз'єм USB-C замість застарілого Lightning.

А ще iPhone 15 підійде тим, кому потрібен відносно компактний смартфон. Запасу потужності чипа A17 Bionic, незважаючи на те, що процесор вийшов у 2022 році, вистачить точно ще на три-чотири роки, а акумулятор працює цілий день при помірному використанні. Ці цифри аналогічні показникам нового iPhone 16.

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У базовій лінійці iPhone 15 доступні дві моделі: 6,1-дюймовий iPhone 15 і 6,7-дюймовий 15 Plus. Обидва смартфони фактично ідентичні, і вирішальним фактором є розмір екрана й батареї, а також ціна. "Плюс" на 100 доларів дорожчий.

За $699 iPhone 15 – чудова покупка і надійне оновлення, особливо якщо ви користуєтеся 11 або старішою моделлю, і хочете перейти на сучасний, але доступний варіант iPhone – вважають фахівці.

Єдиний недолік покупки iPhone 15 у 2025 році – відсутність ШІ-функції Apple Intelligence. Якщо вас це влаштовує, можна сміливо брати iPhone 15, не замислюючись.

Нагадаємо, наприкінці грудня Apple припинила продажі iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE (2022) у Європі. Причина – використання у згаданих Айфонах роз'єму Lightning.

Восени традиційно покажуть нові номерні Айфони. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти. А навесні 2025 року має вийти новий "бюджетний" iPhone SE.

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