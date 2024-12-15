Повідомляється, що через такий тонкий корпус доведеться відмовитися від слота для SIM-карти і другого динаміка.

Офіційна прем'єра лінійки iPhone 17 намічена лише на вересень 2025 року, а в мережі вже з'явилось порівняння нового айфона, який має прийти на зміну Plus-версії, і актуального iPhone 16 Pro Max. Причому порівняння – наживо.

Якщо фотографії не є фейком, то iPhone 17 Air дійсно стане найтоншим смартфоном Apple в історії (близько 6 міліметрів). Для порівняння, товщина iPhone 16 Pro Max становить 8,25 мм.

На знімках показано пластиковий муляж, створений за попередніми габаритами, які раніше "злили" джерела з ланцюжка поставок. Єдиний недолік – блок із трьома камерами. За словами інсайдерів, 17 Air отримає тільки одинарну основну камеру, що буде споріднювати дорогу модель з найдоступнішим iPhone SE.

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Очікується, що iPhone 17 Air вийде з 6,6-дюймовим дисплеєм, власним 5G-модемом Apple, чипсетом A19 з 8 ГБ ОЗП і однією камерою на 48 Мп. Найімовірніше, смартфон перебуватиме між iPhone 17 і iPhone 17 Pro.

Попередні чутки припускали, що iPhone 17 Air буде настільки тонким, що не отримає лоток для SIM-карти. Крім того, інженерам Apple доведеться відмовитися від другого динаміка, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

Аналітики вважають, що після виходу iPhone 17 Air ультратонкі телефони повернуться в моду після майже десятирічної перерви. Навряд чи Android-конкуренти сидітимуть, склавши руки. Як мінімум, свій ультратонкий смартфон для конкуренції з iPhone 17 Air точно готує Samsung.

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