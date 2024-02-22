Смартфони повинні зберігати 80% від початкової ємності акумулятора після 1000 циклів зарядки, а не після 500, як вважалося спочатку.

Apple протестувала акумулятори всіх чотирьох смартфонів 15-ї серії iPhone і заявила, що їх життєвий цикл став значно вище, ніж вважалося спочатку. Про це говориться в оновленому документі в розділі підтримки користувачів.

Спочатку передбачалося, що акумулятор зберігає 80% від початкової ємності після 500 циклів зарядки. Однак після декількох місяців досліджень в компанії виявили, що в реальності цей показник вдвічі більше – 1000 циклів.

В процесі випробувань акумулятор проходив 1000 циклів зарядки і розрядки за умов, аналогічних типовим сценаріями використання смартфона – Apple.

Як зазначається, поліпшення пов'язане з тим, що Apple протягом багатьох років постійно оновлювала елементи живлення і оптимізацію їх роботи. Однак подробиць про процес досліджень не надала.

Водночас, для смартфонів iPhone 14 і більш ранніх моделей поки нічого не змінилося в цьому плані. Для цих смартфонів на сайті Apple заявлені все ті ж 500 циклів. Однак це може змінитися, оскільки компанія почала вивчати і старіші моделі iPhone. У перспективі компанія може підвищити оцінку довговічності батарей і для минулих поколінь.

Як зрозуміти, що пора міняти батарею смартфона

Заведено вважати, що якщо рівень ємності батареї впав нижче 80%, то її рекомендується поміняти, а якщо нижче 70% – то обов'язково. При таких цифрах смартфон не тільки живе менше без підзарядки, але і схильний до мимовільних перезавантажень.

Зазвичай акумулятор сучасного смартфона наближається до позначки 80% на третьому році життя. У випадку з iPhone, деградація батареї настає раніше.

У цьому випадку може допомогти калібрування акумулятора – ця процедура допомагає не тільки підтримувати заряд на оптимальному рівні, але й збільшити термін життя батареї.

Вас також можуть зацікавити новини: