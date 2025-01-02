Пристрій продаватиметься за ціною менше ніж $500 і підтримуватиме ШІ-функції Apple Intelligence.

Уже практично підтверджено, що навесні 2025 року Apple представить нове покоління iPhone SE. І якщо вірити інформації західних інсайдерів, купертинівці планують провести ребрендинг своєї лінійки "народних" айфонів.

Якщо джерела MacRumors не брешуть, то телефон сильно зміниться. Він отримає оновлений дизайн, який багато в чому копіює iPhone 14, однак, на відміну від останнього, обзаведеться кнопкою Action Button. Також апарат оснастять 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, що ознаменує повну відмову Айфонів від РК-екранів.

Що ще цікаво, замість очікуваної назви iPhone SE 4 новий телефон буде називатися iPhone 16E. Можливо, Apple вирішила наслідувати приклад Google, яка випускає свої бюджетні смартфони Pixel серії "А" через пару місяців після випуску флагманських моделей.

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Ще iPhone 16E отримає спрощену версію чипа A18 і 8 ГБ ОЗП – таким чином, він зможе працювати з нейромережами Apple. "Бюджетник" залишиться з одинарною камерою, хоча роздільна здатність і збільшиться з 12 до 48 мегапікселів, запропонує порт USB-C, батарею на 3279 мАг і перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

Ціна, згідно з попередніми витоками, не сильно зросте і починатиметься з 499 доларів. За iPhone SE 3-го покоління на старті просили $429, але тоді апгрейд порівняно з iPhone SE 2 був мінорний.

Нагадаємо, наприкінці грудня Apple припинила продажі iPhone 14, iPhone 14 Plus і iPhone SE (2022) в Європі. Причина – використання в згаданих айфонах роз'єму Lightning.

Восени традиційно покажуть нові номерні Айфони. Якщо чутки підтвердяться, 17-ка буде найцікавішим модельним рядом смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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