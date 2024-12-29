Оскільки в iPhone 14, 14 Plus і SE використовується порт Lightning, Apple не може їх продавати через новий закон ЄС.

Apple припинила продаж iPhone 14, iPhone 14 Plus і iPhone SE (2022) в офіційних магазинах Євросоюзу. Первісно вони мали продаватися до виходу 17-ї серії, повідомляє MacRumors.

Причина – використання в згаданих Айфонах роз'єму Lightning. Із січня 2025 року в ЄС набувають чинності вимоги, які зобов'язують виробників техніки продавати смартфони тільки з портом USB-C.

Apple вже випустила дві лінійки iPhone з роз'ємом USB-C, а також оновила свої аксесуари, але в продажу ще залишалися старіші моделі. Згідно з джерелом, компанія не планує перевипускати iPhone 14 і iPhone SE (2022) з новим портом, а просто більше не буде їх продавати.

Відео дня

Крім iPhone, з продажу зникли й інші девайси з Lighthing, зокрема, Magic-аксесуари – залишилися тільки нові версії з USB-C.

За межами ЄС ситуація не змінилася: iPhone 14 і SE (2022), як і раніше, продаються в Apple Store. Але варто очікувати, що незабаром їхня кількість істотно знизиться, а цінник – зросте. Журналісти називають iPhone 14 найоптимальнішим айфоном для покупки наприкінці 2024 року.

Уже практично підтверджено, що наступної весни Apple випустить новий iPhone SE, який буде оснащений портом USB-C. Очікується, що новинка матиме вигляд iPhone 14, але з процесором від iPhone 16.

А вже восени покажуть нові Айфони 17. Якщо чутки підтвердяться, це буде найцікавіший модельний ряд смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

Вас також можуть зацікавити новини: