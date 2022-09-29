Чи можливо обзавестись новинками електроніки у воєнній Україні

Вітчизняний ринок побутової техніки і електроніки пристосовується до нових реалій та поступово відновлюється. УНІАН з’ясовував, яка техніка та гаджети можуть бути в дефіциті у ці важкі часи та за як змінились ціни на ці товари.

Торгівля в Україні продовжує відновлюватись та набирати оберти наперекір викликам війни. Зараз у відносно спокійних областях нашої країни можна не турбуватись про дефіцит і придбати як основні продукти харчування, так і речі та прилади для дому.

За даними Асоціації рітейлерів України, через шість місяців повномасштабних бойових дій український рітейл відновив майже 60 відсотків закритих торгових точок. Станом на кінець літа залишались недіючими лише 12 відсотків магазинів, коли у березні була закрита майже третина торгових об‘єктів.

У сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою активно триває відновлення роботи торговельних точок. Згідно з дослідженням, у березні працювало всього 56 відсотків торговельних об’єктів від довоєнного рівня, а в кінці літа працювали вже 77 відсотків. Тобто вже відкрито майже сімсот магазинів побутової техніки та електроніки по всій Україні.

Якщо на початку повномасштабного російського вторгнення на нашу землю українці в першу чергу скуповували продукти харчування, то зараз все частіше почали цікавитись побутовою технікою та електронікою. Звичайно, в цьому сегменті також є товари, які і в кінці лютого та на початку березня користувались чималим попитом. В першу чергу, це те, що потрібно було нашим захисникам на фронті, а також необхідні прилади для переселенців.

Загребущі рашисти, тікаючи з наших міст і селищ, хапають з собою все, що бачать в будинках українців. Перш за все, крадуть побутову техніку, навіть якщо не знають як нею користуватись. А потім наші громадяни вимушені наново купувати те, що мали до приходу російських крадіїв та вбивць. І це також впливає на збільшення попиту на побутову техніку та електроніку.

Що з асортиментом

На жаль, українці зараз не зможуть побачити в наших магазинах той вибір, який був до початку повномасштабної війни. Але полиці не пустують, і майже кожен охочий може придбати потрібний товар. Тут варто врахувати свої потреби і фінансові можливості.

"З початку повномасштабної війни асортимент побутової техніки в Україні суттєво скоротився, хоча вже з липня ситуація почала поступово покращуватись. Основні втрати асортименту прийшлись на продукцію, що збиралась в РФ великими міжнародними концернами – вузькі пральні машини, бюджетні холодильники, телевізори", - розповів УНІАН керівник відділу побутової техніки мережі торговельних центрів "Епіцентр" Олександр Величко.

Він зазначив, що суттєво втратили свої позиції російські торгові марки Scarlet, Vitek, Polaris та інші, які після 2014 року продовжували маскуватись під європейські чи американські. А для того, щоб польські і китайські виробники почали надавати альтернативні моделі знадобилося кілька місяців.

Величко додав, що зараз деякі відомі міжнародні бренди великої побутової техніки, такі як LG та Bosch, взагалі тимчасово зникли з ринку.

Перелаштування ринку з тих електротоварів, які збиралися в Росії, на інших виробників і постачальників займає чимало часу. Українські рітейлери вже представили деяку альтернативну продукцію у своїх магазинах. Але щоб повністю відновити асортимент доведеться ще докласти зусиль.

Зменшення асортименту цих товарів на нашому ринку пов'язане не тільки із закриттям українсько-російських кордонів та розірванням торговельних відносин з Росією, а й з тим, що країну-агресора залишають чимало виробників, в тому числі й побутової техніки та електроніки.

До того ж, у довоєнний час значну кількість електро- та побутової техніки Україна імпортувала через морські порти. Але наразі вони заблоковані, що також відображається на асортименті в магазинах.

В мережі "Фокстрот" повідомили, що в них асортимент техніки скоротився на 20-30 відсотків залежно від категорії, проте глобального дефіциту немає в жодній групі.

"Скорочення асортименту відбулося більшою мірою за рахунок позицій з преміум та супер-преміум сегменту. Такі позиції, якщо і є в товарній матриці, потрібно тепер чекати набагато довше – від одного до трьох місяців, оскільки товар прямує переважно з країн Європи, а там, на відміну від України, інші, набагато більші часові нормативи доставки", - підкреслив комерційний директор компанії В’ячеслав Склонний.

Здорожчання електроніки

Разом із зміною асортименту побутових приладів та електроніки змінюється також і їхня вартість. Девальвація гривні та зростаюча інфляція змушують ціни на ці товари підійматись. І якби від того не було сумно покупцям, але довоєнні цінники найближчим часом ми не побачимо.

"Подорожчання товарів у різних сегментах може залежати від багатьох факторів, але загальними є: зростання курсу долара, ускладнення міжнародної логістики та подорожчання внутрішньої логістики, сезонний попит", - зазначив в коментарі УНІАН генеральний директор мережі магазинів побутової та електронної техніки MOYO Валентин Івакін.

В "Епіцентрі" погоджуються, що в першу чергу подорожчання пов’язано з ослабленням курсу гривні. Адже на ринку побутової техніки та електроніки більшість товару імпортується, а той, що виробляється на території України, складається з імпортних комплектуючих і матеріалів.

В компанії також зазначили, що окрім валютного курсу на собівартість продукції вплинули додаткові витрати на логістику з європейських країн, а також повільне проходження товарів через кордон.

"Інший фактор, який суттєво вплинув на ціну – це ризики. Практично усі імпортери та іноземні представництва з початком війни скасували товарні кредити, які роками надавались роздрібним продавцям, та запропонували купувати товар по передплаті за рахунок кредитних коштів. Враховуючи ставку НБУ та реальну кредитну ставку банків, це також суттєво підіймає собівартість", - наголосив керівник відділу побутової техніки мережі.

В "Епіцентрі" підрахували, що наразі вартість побутової техніки в Україні зросла з початку року від 30 до 60 відсотків. Не будемо при цьому забувати, що інфляція цього року складе в країні біля 30 відсотків, а гривня вже впала до долара та євро майже вдвічі.

Що цікавить серед електроніки українців

Попри зростаючі цінники на побутову електроніку, наші співвітчизники при можливості нею цікавляться та купують, орієнтуючись на вміст свого гаманця. На деякі категорії товарів цього сегменту зараз попит навіть зріс у рази порівняно з попереднім роком. Наприклад, очікуючи складний опалювальний період, люди почали масово скуповувати обігрівачі. Тому часом прослідковується нестача цього товару в магазинах.

"Завжди великим попитом користуються гаджети, ноутбуки, дрібна побутова техніка. Цього року ми спостерігаємо значний інтерес до обігрівачів. З травня ми продали вдвічі більше обігрівачів, ніж минулого року", - зазначили в MOYO.

А у мережі "Фокстрот" підвищення попиту на обігрівачі почали спостерігати вже всередині літа. Продажі цієї категорії товару у магазинах зросли у 7-8 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

"Враховуючи підсумки сезону підготовки до школи (15 серпня–15 вересня), варто відзначити ріст продажів ноутбуків, мережевого обладнання, планшетів, роутерів, павербанків, веб-камер. Тому в сегменті обігрівачів та ноутбуків сьогодні маємо частковий дефіцит", - повідомили в компанії.

В умовах здорожчання побутової техніки, як зазначили в "Епіцентрі", в країні суттєво збільшився попит на порівняно дешевий товар - холодильники з верхньою морозильною камерою, пральні машини-напівавтомати, комбіновані вбудовані поверхні, поверхні-доміно тощо.

Враховуючи складнощі з радикальною перебудовою логістики, здешевлення гривні та виклики війни, український ринок побутової техніки та електроніки продовжує відновлення. Про це свідчить позитивна динаміка відкриття магазинів цього сегменту, які були зачинені з початком війни на нашій землі.

Звичайно, в таких складних умовах збіднілі українці зараз не мають змогу обрати собі необхідну електроніку серед значного асортименту за відносно низькими цінами. Але рітейлери все рівно намагаються закрити потреби покупців і не допустити, аби полиці магазинів пустували.

Говорячи про тему новинок електроніки, наприклад останні моделі iPhone чи смартфони Samsung, то вони також будуть з'являтись в Україні. Проте, можливо, з певною затримкою, в обмеженій кількості та за високою ціною. Проте кожен поціновувач зможе собі придбати омріяний гаджет.

Зважаючи на зниження доходів українців, чимало з них наразі мають відмовитись від дорогих новинок. Проте, коли війна завершиться, економіка нашої країни запрацює на достатньому рівні, і тоді ми зможемо не тільки найнеобхіднішу електроніку купувати, а й балувати себе новими гаджетами.

Наразі не варто переживати щодо значного дефіциту електронної та побутової техніки, товарів вистачить на всіх. Але треба бути готовими до немалих витрат.

Альона Кириченко