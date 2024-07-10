Новинки отримали кілька точкових поліпшень й при цьому подорожчали на 100 доларів.

Лідер на ринку складних смартфонів провів презентацію, в рамках якої представив нові пристрої. Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 – смартфони, які не сильно відрізняються від своїх попередників. Вони отримали флагманське залізо і вищі ціни, пише The Verge.

Обидва пристрої стали трохи міцнішими, легшими, використовують топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 і, як і серія Galaxy S24, пропонують сім років підтримки ОС Android і фірмовий ШІ Galaxy AI. Тим не менш, обидві моделі отримали певний імпульс: вищі ціни; Galaxy Z Fold 6 тепер коштує від $1899, а Z Flip 6 – від $1099.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6

Габарити: 132,6×153,5×5,6 мм (розкладений), 68,1×153,5×12,1 мм (складений).

Екран: усередині знаходиться 7,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з підтримкою частоти 120 Гц. Зовні розташований 6,3-дюймовий AMOLED-екран, який теж підтримує максимальну частоту оновлення.

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Пам'ять: 12 ГБ LPDDR5X ОЗП, 256/512 ГБ/1 ТБ накопичувач.

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основна), 12 Мп, f/2,2 (ультраширік), 10 Мп, f/2,4 (телеоб'єктив); 10 Мп, f/2,2 (селфі зовнішня), 4 Мп, f/1,8 (селфі внутрішня).

Акумулятор: 4400 мАг, дротова зарядка 25 Вт, бездротова 15 Вт.

Порівняно з Galaxy Z Fold 5 у новинки яскравіший екран, додатковий екран став на 0,1 дюйма більшим, краща автономність, корпус отримає захист від вологи/пилу за стандартом IP48, шарнір теж став простішим, а складки на екрані менш помітні.

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Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Габарити: 165,1×71,9×6,9 мм (розкладений), 85,1×71,9×14,9 мм (складений), 187 г.

Екран: внутрішній складаний екран Dynamic AMOLED 2X на 6,7 дюйма з підтримкою частоти 120 Гц, зовні знаходиться допоміжний дисплей на 3,4 дюйма.

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Пам'ять: 12 ГБ LPDDR5X ОЗП, 256/512 ГБ накопичувач.

Камера: 50 Мп, f/1,8 (основна), 12 Мп, f/2,2 (ультраширік); 10 Мп, f/2,2 (селфі).

Акумулятор: 4400 мАг, дротова зарядка 25 Вт, бездротова 15 Вт.

Основні зміни новинки порівняно з попередником: основна камера тепер 50 Мп замість 12 Мп, ємність акумулятора збільшено з 3700 мАг до 4000 мАг, підвищена автономність, рама з посиленого алюмінію стала міцнішою, а захист підвищено до IP48.

Обидва пристрої надійдуть у продаж 24 липня. Samsung Galaxy Z Fold 6 у базі (256 Гбайт) коштуватиме 1899 доларів, версія на 512 Гбайт обійдеться в $2019. Найпрокачаніша модель з 1 Тбайт пам'яті оцінена в $2259.

Galaxy Z Flip 6 (256 Гбайт) оцінили в 1099 доларів – на $100 дорожче за Z Flip 5. Версія 512 Гбайт коштує 1279 доларів.

Раніше з'явився список із майже 50 моделей Samsung Galaxy, які більше не будуть оновлюватися і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій. Якщо серед них є ваш пристрій, ймовірно, настав час задуматися про апгрейд.

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