Судячи з чуток, компанія Samsung хоче помітно прокачати S25 Ultra порівняно з S24 Ultra

Авторитетний твітер-інсайдер Ice Universe, відомий за численними правдивими публікаціями, розкрив низку характеристик Galaxy S25 Ultra. Судячи з усього, топовий флагман Samsung серйозно зміниться.

Якщо повідомлення вірні, то новинка отримає корпус із закругленими кутами – за дизайном пристрої нагадуватимуть Galaxy Note 7 2016 року. Завдяки цьому смартфоном буде зручніше користуватися – він не буде впиватися в руку.

До всього іншого інсайдер заявив, що Galaxy S25 Ultra стане найтоншим смартфоном у серії Galaxy Ultra. Товщина корпусу девайса складе всього 8,4 мм. Для порівняння: в S21, 22 і 23 Ultra цей показник дорівнював 8,9 мм, а в S24 Ultra – 8,6 мм.

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Ще ходять чутки, що смартфони Galaxy S25 будуть оснащені процесорами від MediaTek замість Qualcomm. Річ у тім, що Snapdragon 8 Gen 4 обіцяє стати найдорожчим чипсетом бренду в історії, і Samsung хоче перейти на більш доступні процесори, щоб утримати ціну на свої флагмани. Таке рішення навряд чи позначиться на продуктивності, але дало б змогу уникнути зростання цін.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Samsung помітно "прокачає" камери в Galaxy S25 Ultra. Компанія нарешті позбудеться 10- і 12-мегапіксельних сенсорів, підвищивши роздільну здатність до 50 мегапікселів.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію в січні 2025 року і до цього часу корейський бренд планує випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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