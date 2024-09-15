У Купертіно вже давно перестали радувати своїх шанувальників інноваційними рішеннями, але у 2025 році апдейт має порадувати багатьох.

10 вересня Apple представила нові смартфони, а 20 вересня вони надійдуть у продаж. Багато користувачів досі розмірковують, чи варто купувати нову серію або краще дочекатися лінійки iPhone 17, яка обіцяє більш помітні зміни.

Видання Wccftech перерахувало одразу 7 вагомих причин, чому це покоління айфонів варто пропустити і дочекатися наступного в особі iPhone 17 і 17 Pro.

Розмір екрана . Якщо iPhone 16 Pro і Pro Max рекордно виросли в розмірах, отримавши дисплеї з діагоналлю 6,3 і 6,9 дюйма, то ось iPhone 16 і 16 Plus залишилися з дисплеями на 6,1 дюйма і 6,7 дюйма. Якщо вірити чуткам, iPhone 17 стануть більшими.

. Якщо iPhone 16 Pro і Pro Max рекордно виросли в розмірах, отримавши дисплеї з діагоналлю 6,3 і 6,9 дюйма, то ось iPhone 16 і 16 Plus залишилися з дисплеями на 6,1 дюйма і 6,7 дюйма. Якщо вірити чуткам, iPhone 17 стануть більшими. 60-герцові екрани . Базові iPhone 16, як і раніше, комплектуються екранами з кадровою частотою 60 Гц. Це дивно для пристроїв із цінником 799-899 доларів. Очікується, що iPhone 17 нарешті зможуть похвалитися ProMotion дисплеєм на 120 Гц.

. Базові iPhone 16, як і раніше, комплектуються екранами з кадровою частотою 60 Гц. Це дивно для пристроїв із цінником 799-899 доларів. Очікується, що iPhone 17 нарешті зможуть похвалитися ProMotion дисплеєм на 120 Гц. Wi-Fi. Також очікується, що iPhone 17 Pro першими отримають фірмовий чіп Apple з підтримкою стандарту Wi-Fi 7 і поліпшеним зв'язком. Як відомо, зараз телефони компанії комплектуються стороннім рішенням.

Також очікується, що iPhone 17 Pro першими отримають фірмовий чіп Apple з підтримкою стандарту Wi-Fi 7 і поліпшеним зв'язком. Як відомо, зараз телефони компанії комплектуються стороннім рішенням. Камери. Кажуть, що iPhone 17 Pro Max стане першим iPhone з трьома задніми камерами по 48 Мп. Якість зйомки має помітно зрости.

Кажуть, що iPhone 17 Pro Max стане першим iPhone з трьома задніми камерами по 48 Мп. Якість зйомки має помітно зрости. ОЗП . Принаймні одна з моделей iPhone 17 матиме збільшений обсяг оперативної пам'яті до 12 ГБ. З огляду на те, що всі моделі iPhone 16 поставляються з 8 ГБ, це величезний стрибок, який значно поліпшить продуктивність Айфона і його здатність справлятися з багатозадачністю.

. Принаймні одна з моделей iPhone 17 матиме збільшений обсяг оперативної пам'яті до 12 ГБ. З огляду на те, що всі моделі iPhone 16 поставляються з 8 ГБ, це величезний стрибок, який значно поліпшить продуктивність Айфона і його здатність справлятися з багатозадачністю. Dynamic Island . Динамічний виріз в екрані, який вперше з'явився в серії iPhone 14 Pro від Apple, у наступному поколінні буде вужчим. Чим менший виріз – тим більше корисної площі для інформації та контенту.

. Динамічний виріз в екрані, який вперше з'явився в серії iPhone 14 Pro від Apple, у наступному поколінні буде вужчим. Чим менший виріз – тим більше корисної площі для інформації та контенту. iPhone 17 Air. Згідно з інсайдерами, які рідко помиляються в чутках про айфони, у 2025 році Apple прибере з лінійки Plus-версію, замінивши її новим пристроєм. Це має бути флагман у кардинально новому для iPhone "ультратонкому" дизайні.

Інсайдери стверджують, що iPhone 17 буде найцікавішим модельним рядом iPhone протягом наступних чотирьох поколінь, аж до iPhone 19. Приблизно в цей час Apple має представити свій перший складаний Айфон.

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Як пишуть ЗМІ, на момент виходу 20 вересня iPhone 16 будуть "сирими". Річ у тім, що низка дійсно крутих функцій, які показали на презентації, включно зі штучним інтелектом, з'являться через оновлення iOS до кінця року. А деякі і зовсім доведеться чекати до 2025-го.

На листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій анонсують нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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